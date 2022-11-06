عضو بالحكمة: الاختلاف في البرلمان عامل صحي

اعتبر عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، الأحد، أن الاختلاف في مجلس النواب هو عامل صحي، مؤكداً أن المصالح هي تقود كل القرارات السياسية.



وقال العبودي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "لا علاقة لتشكيل الحكومة بقضية التشريعات"، مشيراً الى أن"تشكيل الحكومة هو دور القوى السياسية".

وأضاف أن "الحكمة لم تكن جزءاً من تشكيل الحكومة لكن ندعم المسارات التشريعية التي تخدم مصلحة الشعب العراقي"، معتبراً أن "الاختلاف في البرلمان هو عامل صحي".

ولفت العبودي الى أن "كل شيء وارد في السياسة لكن المصلحة أصبحت خط الشروع"، مشدداً بالقول "احد مؤشرات فشل الانتخابات المبكرة هو دور البرلمان العراقي والمصالح هي تقود كل القرارات السياسية".

وصوت مجلس النواب، في (27 تشرين الأول 2022)، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.