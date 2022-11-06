عضو بتحالف سيادة يدعو البرلمان الى تكثيف جلساته

دعا عضو تحالف السيادة صالح الرديني، الأحد، مجلس النواب الى تكثيف جلساته، مشيراً الى أن برنامج الذي طرحه رئيس الوزراء يحتاج الى ستة أشهر.



وقال الرديني خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مجلس النواب هو موجود لتبادر الآراء ووجهات النظر ولابد تكون هنالك خلافات تعقبها اتفاقات". وأضاف أن "على مجلس النواب يفعل نفسه ويكثف جلساته ويعوض هذا العام". وأشار الى أن "البرنامج الذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتاج الى ستة أشهر"، واصفاً البرنامج بـ"الكبير جداً". وصوت مجلس النواب، في (27 تشرين الأول 2022)، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.