الحكيم خلال استقباله نواب مستقلين: ضرورة تشريع قوانين تهم الشعب

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تيار الحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الحكيم "التقى وفدا من أعضاء مجلس النواب المستقلين يترأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي"، لافتاً الى ان "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي وسبل دعم الحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب على المستوى التشريعي والرقابي".وأضاف، أن رئيس تيار الحكمة شدد على "أهمية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن، وأكد على ضرورة حسم الموازنة حال وصولها من مجلس الوزراء"، مبينا "أهمية اتساق القوانين مع البرنامج الحكومي وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة".وأشار البيان الى أن، الحكيم شدد أيضا على "ضرورة استعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي"، مؤكدا أن "مساحة تحرك النائب المستقل أوسع من غيره في حراكه على المواطنين والنزول الميداني وبيان طبيعة المنجزات التي تحققت وإشاعة التفاؤل والإيجابية".

وفي سياق منفصل، طالب الحكيم، الجهات المعنية بسرعة الوقوف على أسباب حادث حريق بناية الوزيرية، فيما أثنى على "الجهود المبذولة من قبل رجال الإطفاء الذين ضحوا بأنفسهم لتطويق الحادث".وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إننا "تابعنا ونتابع بقلق وألم بالغين تفاصيل حادث الحريق المؤسف الذي طال بناية تجارية في منطقة الوزيرية ببغداد، ما أدى إلى انهيارها، مخلفة العديد من الإصابات بين رجال الإطفاء ومدير الدفاع المدني".وتابع: "وفيما نبتهل إلى العلي القدير أن يشد من عضد رجال الأطفاء والدفاع المدني والجهود الساندة لهم حكومياً وشعبياً - نثمن ما بذلوه لتطويق الحريق وعدم اتساعه".وطالب الحكيم، الجهات المعنية، بـ"سرعة الوقوف على أسباب الحادث الذي حصل بعد ساعات من حادث حريق المدينة المائية في النجف الأشرف وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".