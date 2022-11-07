السوداني يجدد التأكيد: ضرورة فرض هيبة الدولة ومكافحة الفساد

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع".وأكد السوداني في الاجتماع، "أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي"، معربا عن "ثقته بأنّ المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين".وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد السوداني على "وجوب إعادة المبالغ المسروقة، وأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها".