العراق وتونس يبحثان توسيع آفاق التعاون بمجالات التعليم والبيئة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ، اليوم الإثنين، في مقر اقامته في مدينة شرم الشيخ، رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية".وأضاف، أنه "وفي مستهل اللقاء، قدّمت رئيسة الوزراء تهانيها وتهاني الرئيس التونسي قيس سعيّد للرئيس بمناسبة انتخابه، متمنية له "الموفقية والنجاح في مهام عمله، وللشعب العراقي الرفعة والتقدم".وبحسب البيان، ثمّن رئيس الجمهورية "تهاني الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء"، معرباً عن "رغبة العراق في تعضيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والسياحة والبيئة وغيرها، بما يصبّ في مصلحة البلدين".وأشار البيان الى، أن "رئيسة الوزراء اأكدت أهتمام بلدها بتقوية العلاقات القائمة بين البلدين، وتعزيز السبل الكفيلة للارتقاء بها".وحضر اللقاء، عدد من الوزراء والمسؤولين من أعضاء الوفدين العراقي والتونسي.