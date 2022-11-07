السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد

السومرية نيوز - بغداد



قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة.





وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة الى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".