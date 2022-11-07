رئيس الجمهورية: التغيّر المناخي بات خطراً عالمياً

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، ان التغيّر المناخي بات خطراً عالمياً وبلدنا أحد أكثر الدول تأثراً بتغيرات المناخ وتداعياتها.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "التغيّر المناخي بات خطراً عالمياً وبلدنا أحد أكثر الدول تأثراً بتغيرات المناخ وتداعياتها من الجفاف والتصحّر وشح المياه".



وأضاف: "سنعمل مع شركائنا واصدقائنا في قمة المناخ لمعالجة المشاكل البيئية".