رئيس الجمهورية: بلاد الرافدين تعاني مائياً.. ضعف الأمطار زاد المعاناة

وقال رشيد في كلمة خلال مؤتمر قمة المناخ (cop 27) المنعقد في شرم الشيخ، إن "التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق هو وبلاد الرافدين تعاني من شح المياه"، مضيفاً أن "الأزمات تضاعفت جراء ضعف هطول الأمطار"، مردفاً "نأمل تعاوناً في ملف المياه مع دول الجوار".وتابع، أن "أزمة المياه في العراق أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية"، مشيراً إلى أن "مشكلة شح المياه تفاقم ظاهرة التصحر الذي بات يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق".وأكد أن "العراق من أكثر الدول تضرراً من الاحتباس الحراري"، مضيفا أن "الحكومة العراقية جادة في التعامل مع السياسة المائية".وشدد على "أهمية تبادل الخبرات بين الدول بشأن ملف المناخ"، مؤكدا أن "العراق سيعمل على توسعة المساحات الخضراء".