السوداني: كل المشاريع السابقة كانت عبارة عن صرف للأموال

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني أجرى زيارة تفقدية إلى مبنى أمانة بغداد، وترأس اجتماعا حضره المديرون العامون في الامانة، والدوائر البلدية في بغداد، واستمع الى عرض مفصل عن العمل وأهم المشاكل التي تعترض عمل الدوائر البلدية، والتحديات التي تقف عائقاً امام تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين".واكد السوداني خلال الاجتماع، أن "المواطن يشكو ضعف الجانب الخدمي، وهو بحاجة الى خدمات اساسية كأعمال النظافة، وإكساء الطرق والشوارع، وهو ينتظر الكثير من الحكومة".وأشار رئيس الوزراء الى "حجم التجاوزات داخل المناطق والاحياء السكنية والاسواق، التي تسببت في تلكؤ المشاريع الخدمية"، مؤكداً أن "كل المشاريع السابقة كانت عبارة عن صرف للأموال وشابتها شبهات الفساد".واكد ايضا، بحسب البيان أن "السمة الغالبة للوضع في العاصمة بغداد هي الزحامات المرورية، وهي بحاجة الى آليات حقيقية لمعالجتها او التخفيف من حدتها"، مشيرا الى أن "التصميم الأساسي لمدينة بغداد مضى عليه أكثر من 50 سنة".ووجه السوداني بـ"استقبال أية افكار جديدة تسهم في تحسين الخدمات"، مشيراً الى أن "المنهاج الوزاري وضع توفير الخدمات في الاولوية، والتوجه لاستخدام الجهد الهندسي لجميع الآليات والإمكانات في الوزارات وبعض دوائر الدولة".واشار الى انه "كلف فريقا مختصا لدراسة المشاريع المتوقفة لتحديد المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول لها"، وبين أن ‏"التأسيس للمشاريع الجديدة هو قيد الدراسة، وحسب التخصصات ووفقا للمنهاج الوزاري".