العراق يبحث توطيد الشراكة مع إيطاليا واستراليا

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللقاءين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد الشراكة البنّاءة بين العراق والبلدين الصديقين؛ إيطاليا وأستراليا، بما يعود بالنفع على مصالح الشعب العراقي والشعبين الايطالي والاسترالي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاءين بحث مسارات العمل المشترك مع العراق، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغيير المناخي، فضلا عن استمرار البلدين بدعم منهاج السيد السوداني وبرنامجه الحكومي في المجالات كافة".