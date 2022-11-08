بدء جلسة مجلس النواب

السومرية نيوز – سياسة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب التاسعة والتي تتضمن التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال مجلس النواب جلســـــة التاسعة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".

وقبل قليل، قُرع جرس مجلس النواب، إيذاناً ببدء الجلسة لهذا اليوم والتي تضمنت خمس فقرات.

وقال مراسل السومرية داخل مجلس النواب، إن "جرس البرلمان قرع الآن لدعوة النواب إلى دخول قاعة المجلس، وذلك لعقد الجلسة التي كان من المفترض أن تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا".

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.