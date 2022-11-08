مجلس النواب يُنهي مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

وقبل قليل، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب التاسعة والتي تتضمن التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال مجلس النواب جلســـــة التاسعة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.