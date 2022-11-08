البرلمان يبدأ بمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة

السومرية نيوز – سياسة

بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب بدأ بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".

وقبل قليل، أنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أن "البرلمان أنهى بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب التاسعة والتي تتضمن التصويت على قرار تمديد واعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال مجلس النواب جلســـــة التاسعة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".