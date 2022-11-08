الخارجية تصدر بيانا بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه عن متابعتها لحادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها تُتابع حادث مقتل مواطن أمريكي مساء يوم الإثنين 2022 في بغداد".



وأضافت: "وإذ تُعربُ الوزارة عن مواساتها لعائلة المواطن الأمريكي بهذا الحادث، فإنها تُؤكَّد متابعة سير التحقيقات مع الجهات الأمنيَّة في بغداد، للكشف عن مُلابسات الحادث وتقديم الجُناة إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل".