السوداني: من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، انه "من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات"، مشيرا الى ان "الجهد الهندسي والخدمي باشر في مناطق الحرية والشعب والنهروان لتقديم الخدمات".واضاف ان "آليات الحشد الشعبي كانت سباقة في تنفيذ المشاريع"، موضحاً:"كلفنا فريقاً فنياً لمتابعة ما يسمى بطريق الموت وإعداد الكشوفات الفنية".وتابع السوداني: "عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التجارة لتحسين البطاقة التموينية وثبتنا جملة من الإجراءات"، مبينا: "عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية لتحسين أوضاعهما".واستدرك بالقول: "وجهنا فريقاً ميدانياً لتدقيق اسماء المتقدمين لشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية والبالغ مليوني طلب"، مردفاً: "اتخذنا بعض القرارات لمكافحة الفساد وأخرى ستصدر للتصدي للفساد بمسؤولية".ولفت رئيس مجلس الوزراء: "شكلنا لجنة مختصة لمتابعة الأراضي التي وزعت بين الدرجات الخاصة والاستثناءات وسنقوم باسترجاعها"، مشيرا: "من يريد اختبار الحكومة بملف الأمن فلا يحاول لأنه اختبار فاشل".واشار السوداني الى "المواطن الأمريكي الذي قتل يعيش في بغداد منذ عامين ويعمل في منظمة مجتمع مدني ويقدم المساعدة لتعليم اللغة الإنجليزية"، مبينا ان "توقيت جريمة قتل المواطن الأمريكي في بغداد يضع علامات استفهام، والأمن خط أحمر".وبشأن الملف الخارجي اكد السوداني: "لدينا ثلاثة ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، وهناك 20 مليار دولار تبادل تجاري بين البلدين".وأوعز رئيس الوزراء: "يجب أن تحل المشكلة الأمنية وإيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية"، مبينا ان "ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفاً واضحاً".وبشأن الملف الداخلي قال السوداني: "المشاكل بين بغداد والاقليم يجب ان تحل، ومشروع الغاز والنفط هو الاهم"، مبينا ان "الحكومة ستستمر بتقريب وجهات النظر وتذويب الخلافات السابقة وادامة التواصل".