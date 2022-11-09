النقل تدعو للإبلاغ عن كل من يدعي علاقته بوزيرها

السومرية نيوز – بغداد



أصدر مكتب وزير النقل، اليوم الأربعاء، تنويها بشأن إعلام الوزير رزاق محيبس السعداوي.



ودعا مكتب الوزير في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، لـ"الإبلاغ عن الأشخاص الذين يدعون لهم علاقة باسم الوزير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم مهما كانوا".



وشدد البيان، على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه التحدث باسم الوزير، أو طرح ادعاءات بعلاقته معه".