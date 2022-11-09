يتضمن خمس فقرات.. جدول أعمال البرلمان ليوم غد

ويتضمن الجدول، "تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، ومناقشة خطط وزارتي الزراعة والموارد المائية وموضوع شحة المياه بحضور وزيريها، ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002".كما يتضمن الجدول "مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، بالإضافة إلى مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وأيلولتها".