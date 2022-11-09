زيدان: النظام البرلماني فاشل.. تعرضت للابتزاز السياسي

وقال زيدان في حوار خاص مع احد مراكز الدراسات، إن "تجربة النظام البرلماني فاشلة بامتياز وهذا الذي ترونه دليلٌ على ذلك، نحن مع تغيير النظام إلى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي، لدينا تجربة قريبة لنا في مصر وهو النظام البرلماني في تجربة (الإخوان المسلمين) فشلوا ورجعوا إلى النظام الرئاسي، انظر إلى نتائجه الايجابية، مصر دولة فقيرة التي تمتلك موارد؛ ولكن وحدة القرار ساهمت بالنهوض بالدولة وبناء مدن جديدة، وضع اقتصادي مختلف، وضع أمني مختلف تماماً، هذا نموذج حي يمكن الاستفادة منه".ورأى، أن "دستور 2005 وضع في مرحلة تشكل انعكاساً لرأي معارضة سياسية للنظام السابق، وقد أثبت التطبيق العملي خلال الفترة الماضية أن كثيراً من النصوص التي تضمنها الدستور باتت بحاجة إلى تعديل".وبين، أن "أبرز المواد التي هي بحاجة إلى تعديل المادة 76 من الدستور التي كانت سبب الازمات السياسية بعد سنة 2010، فقد فسرت المحكمة الاتحادية في عام 2010 هذه المادة لظروف معروفة في وقتها ونحن لا نتفق مع تفسريها لأنه كان تفسيراً خاطئاً، وكل الحكومات التي شكلت بعد 2010 لا تستند إلى هذا التفسير أي أنها شكلت من قبل الكتلة الأكبر، بل شُكلت بطريقة التوافق".وأضاف زيدان “تعرضت شخصياً للابتزاز عندما رشحت رئيساً لمحكمة التمييز وتأخرت عملية التصويت سنة بسبب الابتزاز السياسي”.