رشيد والمالكي يؤكدان على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
02:50 PM
الى
03:50 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سياسي مستقل يكشف عن "اتفاقات سرية" في مزاد بيع العملة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437742-638036077111906364.jpg
رشيد والمالكي يؤكدان على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار
سياسة
2022-11-09 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,822 مشاهدة
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، و رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار.
وذكر مكتب رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي أعرب عن التهاني والتبريكات الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في مهام عمله".
وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع العامة في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، ورص الصف الوطني والعمل على تجاوز الصعوبات بحرص ومسؤولية، والاصغاء لطموحات المواطنين".
وأكد الطرفان، على "أهمية دعم جهد الحكومة في القيام بالمهام الموكلة اليها وتنفيذ برنامجها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ودعم الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن والانطلاق بالبناء على مختلف الصعد وبما يستحقه العراق والعراقيون".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قانون الخدمة المدني ينظم سلم الرواتب للموظفين
خاص السومرية
38.6%
04:55 | 2022-11-08
قانون الخدمة المدني ينظم سلم الرواتب للموظفين
04:55 | 2022-11-08
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
سياسة
27.16%
09:01 | 2022-11-08
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
09:01 | 2022-11-08
في بغداد.. شخص يقتل عائلته شمالي العاصمة
أمن
17.47%
14:27 | 2022-11-08
في بغداد.. شخص يقتل عائلته شمالي العاصمة
14:27 | 2022-11-08
تعديلات على الإقامة والتأشيرة في دولة مجاورة للعراق
دوليات
16.77%
11:20 | 2022-11-08
تعديلات على الإقامة والتأشيرة في دولة مجاورة للعراق
11:20 | 2022-11-08
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
ناس وناس
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
ناس وناس
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
الأكثر مشاهدة
لقطات
السجن ثلاث سنوات لشرطي عراقي والسبب طالبة جامعية | Morning Live
11:00 | 2022-11-09
لقطات
السجن ثلاث سنوات لشرطي عراقي والسبب طالبة جامعية | Morning Live
11:00 | 2022-11-09
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
ناس وناس
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
ناس وناس
سوق بغداد الجديدة - الحلقة ٣٣٣ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-09
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-08
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
بالمختزل
موازنة 2023 .. العجز يطارد أحلام المنتظرين - بالمختزل - حلقة ٦٠ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-07
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.