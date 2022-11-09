سياسي مستقل يكشف عن "اتفاقات سرية" في مزاد بيع العملة

كشف السياسي المستقل احمد العريبي، الأربعاء، عن وجود "اتفاقات سرية" في مزاد بيع العملة، فيما أكد أن هناك تهريباً للأموال بشكل يومي الى خارج العراق.



وقال العريبي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مزاد بيع العملة هو لغرض الحصول على العملة العراقية والمشكلة حاليا باتفاقات سرية في مزاد بيع العملة".

وأضاف أن "على مجلس القضاء الأعلى أن يتدخل بقوة وهناك أمور تحتاج الى معالجات فورية"، مؤكداً "وجود تهريب للأموال بشكل يومي الى خارج العراق".

وتابع العريبي أن "هناك فواتير ب10 ملايين دشداشة نسائية في إحدى السنوات من قبل احد المصارف"، مشيراً الى "وجود أرباح مهولة".

وقرر البنك المركزي العراقي، أول أمس الاثنين، إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي لأربعة مصارف عراقية.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك حصلت عليها السومرية نيوز، فإن المصارف هي، "مصرف الانصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار، ومصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار".