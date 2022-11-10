جرس البرلمان يقرع ايذاناً ببدء جلسة الـ 5 فقرات

السومرية نيوز – سياسة



قُرع جرس مجلس النواب، اليوم الخميس، إيذاناً ببدء الجلسة العاشرة والتي تضمنت خمس فقرات.

وقال مراسل السومرية داخل مجلس النواب، إن "جرس البرلمان قرع الآن لدعوة النواب إلى دخول قاعة المجلس، وذلك لعقد الجلسة التي كانت من المقرر أن تبدأ في الساعة الحادية عشر صباحاً".



ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها مناقشة الخطط الزراعية ومعالجة شحة المياه بحضور وزير الزراعة.