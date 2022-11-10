تأجيل عقد جلسة مجلس النواب لحين اكتمال النصاب

السومرية نيوز – سياسة

قرر نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، تأجيل عقد جلسة المجلس لحين اكتمال النصاب.



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " شاخوان عبد الله قرر تأجيل جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم، لحين اكمال النصاب". ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها مناقشة الخطط الزراعية ومعالجة شحة المياه بحضور وزير الزراعة.