بدء جلسة مجلس النواب – عاجل

السومرية نيوز – سياسة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب العاشرة والتي تتضمن مناقشة الخطط الزراعية ومعالجة شحة المياه.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال جلسة مجلس النواب العاشرة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".

وقبل قليل، قُرع جرس مجلس النواب، إيذاناً ببدء الجلسة لهذا اليوم والتي تضمنت خمس فقرات.

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها مناقشة الخطط الزراعية ومعالجة شحة المياه بحضور وزير الزراعة.