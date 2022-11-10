مجلس النواب يبدأ بمناقشة خطط وزارتي الزراعة والموارد المائية

السومرية نيوز – سياسة



بدأ مجلس النواب، اليوم الخميس، بمناقشة خطط وزارتي الزراعة والموارد المائية ومعالجة شحة المياه.



وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب وبحضور وزيري الزراعة والموارد المائية بدأ بمناقشة عامة بخصوص خطط الوزارتين ومعالجة شحة المياه".



وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب العاشرة والتي تتضمن مناقشة الخطط الزراعية ومعالجة شحة المياه.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أنه "تم افتتح أعـمـال جلسة مجلس النواب العاشرة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".