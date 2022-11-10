"مراجعة القرارات السابقة".. السوداني يرأس اجتماعا يخص تحلية المياه في البصرة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن السوداني "ترأس اليوم الخميس، اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه لتوفير مياه الشرب في البصرة، ضم محافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الماء في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".وأضاف، أن "الاجتماع شهد مراجعة القرارات السابقة والخطوات المتخذة من الجهات المعنية بملف مياه البصرة، والتباحث في الآليات المطلوبة لحل مشكلة المياه بشكل جذري".وأشار البيان الى، أن "السوداني وبعد استماعه لوجهات النظر القانونية والفنية، وجه بعقد اجتماع بداية الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والبلديات، والكهرباء، والنفط وهيئة المستشارين وبحضور الاستشاري النمساوي ILF؛ وذلك لوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل يشمل تحلية مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية".