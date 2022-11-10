خلال جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.. السوداني يصدر عددا من القرارات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران تعلن إحباط تفجير منشأة صناعات جوية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437820-638036864203604921.jpg
خلال جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.. السوداني يصدر عددا من القرارات
سياسة
2022-11-10 | 09:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
5,203 مشاهدة
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، فيما اصدر عددا من القرارات
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " السوداني ترأس الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وشهدت الجلسة مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري".
واضاف البيان انه "وبعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، اصدرت اللجنة جملة من المقررات، أهمها:
اولا/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.
2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.
ثانيا/ ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.
ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.
رابعا/ استناداً الى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.
خامسا/ إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).
يتبع...
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية تحذر من "هدايا" على خطوط الهاتف النقال
أمن
27.85%
13:20 | 2022-11-09
الداخلية تحذر من "هدايا" على خطوط الهاتف النقال
13:20 | 2022-11-09
في بغداد.. شخص يقتل عائلته شمالي العاصمة
أمن
26%
14:27 | 2022-11-08
في بغداد.. شخص يقتل عائلته شمالي العاصمة
14:27 | 2022-11-08
السوداني يترأس اجتماعاً أمنياً ويصدر قرارين
أمن
23.26%
13:26 | 2022-11-09
السوداني يترأس اجتماعاً أمنياً ويصدر قرارين
13:26 | 2022-11-09
منخفض جوي يؤثر على العراق.. أمطار في هذه اليومين
محليات
22.88%
08:44 | 2022-11-09
منخفض جوي يؤثر على العراق.. أمطار في هذه اليومين
08:44 | 2022-11-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
بالمختزل
مليارات تائهة في مزاد العملة - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-09
بالمختزل
مليارات تائهة في مزاد العملة - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-09
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
بالمختزل
مليارات تائهة في مزاد العملة - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-09
بالمختزل
مليارات تائهة في مزاد العملة - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-09
لقطات
السجن ثلاث سنوات لشرطي عراقي والسبب طالبة جامعية | Morning Live
11:00 | 2022-11-09
لقطات
السجن ثلاث سنوات لشرطي عراقي والسبب طالبة جامعية | Morning Live
11:00 | 2022-11-09
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
Morning Live
اثار العراق موارد مهملة وتاريخ كبير - الحلقة ١٦٢ | 2022
05:00 | 2022-11-09
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
52 دقيقة
مشاتل بغداد واستيراد الحيوانات الاليفة - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
عشرين
الزحامات المرورية .. ساعات ضائعة، ارواح متذمرة وحلول مغيبة - حلقة ٥٥ | 2022
14:00 | 2022-11-08
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
Celebrity
الفنان جو أشقر - حلقة ٢٨
14:50 | 2022-11-07
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
خط أحمر
قرر بيع ابنته بمبلغ 37 مليون! - الحلقة ٦١ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-06
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
رحال
مملكة الحضر في محافظة نينوى واحد من اهم المعالم الأثرية في العالم - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
14:30 | 2022-11-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.