مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان رفع جلسته إلى اشعار آخر".وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم، خمس فقرات أبرزها مناقشة الخطط الزراعية ومعالجة شحة المياه بحضور وزير الزراعة.