البولاني يحدد أمرين للنهوض بالمحافظات وإعادة ترتيب علاقتهم بالحكومة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
15
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
15
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية المُضمنة في الموازنة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437973-638038733748197020.jpg
البولاني يحدد أمرين للنهوض بالمحافظات وإعادة ترتيب علاقتهم بالحكومة
سياسة
2022-11-12 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,608 مشاهدة
حدد النائب عن محافظة الديوانية، جواد البولاني، اليوم السبت، امرين للنهوض بواقع المحافظين واعادة ترتيب علاقتهم بالحكومة.
وقال البولاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن"هناك فراغا اداريا بين الحكومة الاتحادية ومحافظي المحافظات انعكس سلبا على خطط النهوض بالمحافظات وادارة وارداتها بشكل رشيد"، مشيرا الى ان"الاسباب وراء ذلك تعود الى تعيين المحافظين عبر المحاصصة ودون تسلسل اداري، وهو ما حول قانون انضباط العمل الى حبر على ورق، لان المحافظ الذي ياتي من باب المحاصصة توجهه بوصلة حزبية يعمل لها ولاجلها، وان تعارضت مع اجندة الحكومة وبهذا لم يعد المحافظ يعمل كفرد في فريق الحكومة".
واضاف ان"هذا الامر ادى الى عدم تطبيق ستراتيجية الحكومة خلال عقد ونصف، لاسباب عديدة يتقدمها عدم التزام بعض المحافظين بالاوامر المركزية، وخلطهم الارادة السياسية بالعمل الاداري البحت".
واوضح البولاني ان "السبيل لتجاوز هذا الواقع يتلخص بامرين اثنين،الاول تغيير الية انتخاب المحافظ من صلاحية مجلس المحافظة كما كان سائد الى الانتخاب الشعبي المباشر من قبل ابناء المحافظة من اجل اختيار محافظ على ميتوى عالي من الكفاءة وقادرة على تنفيذ لرنامج تطوير المحافظة دون املاءات سياسية حزبية من هذا الطرف او ذاك".
وتابع، :"الثاني يتمثل بتشكيل لجنة يقودها رئيس الوزراء وتضم الوزارات التسع المعنية بملفات المحافظات والامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين المنتخبين تقوم باجراء اجتماعات شهرية وفصلية تناقش فيها وتتابع اخر اعمال المحافظات من مساريع خدمية وغير خدمة لردم الهوة التي اوجدتها السنوات السابقة ما بين المحافظين والحكومات الاتحادية".
وانتقد البولاني "الية العمل المعتمدة خاليا التي افقدت المواطن البوصلة التي تدله بمعرفة المقصر في اهمال محافظته ان كان المحافظون والحكومات المحلية ام وزارات الحكومة الاتحادية".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الرافدين يطلق قروضاً للسكن بقيمة 150 مليوناً لثلاث فئات
اقتصاد
28.93%
01:02 | 2022-11-11
الرافدين يطلق قروضاً للسكن بقيمة 150 مليوناً لثلاث فئات
01:02 | 2022-11-11
الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية المُضمنة في الموازنة
محليات
25.38%
13:35 | 2022-11-12
الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية المُضمنة في الموازنة
13:35 | 2022-11-12
أغلاق جسر "السنك" وسط بغداد
أمن
23.81%
15:29 | 2022-11-11
أغلاق جسر "السنك" وسط بغداد
15:29 | 2022-11-11
الأنواء الجوية: طقس غائم ممطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة
محليات
21.87%
04:53 | 2022-11-11
الأنواء الجوية: طقس غائم ممطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة
04:53 | 2022-11-11
المزيد
أحدث الحلقات
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
14:00 | 2022-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
14:00 | 2022-11-12
بالمختزل
آمال التعيينات ورهان الإطار تخنق موازنة السوداني المرتقبة - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-12
بالمختزل
آمال التعيينات ورهان الإطار تخنق موازنة السوداني المرتقبة - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
Dayane & The City
هندسة داخلية ورقص - حلقة ١٤ | الموسم 3
15:45 | 2022-11-11
Dayane & The City
هندسة داخلية ورقص - حلقة ١٤ | الموسم 3
15:45 | 2022-11-11
بعد التحري
حرائق العراق المتتالية.. فعلٌ لفاعل حاضر ام امرٌ لفاعل مستتر - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-10
بعد التحري
حرائق العراق المتتالية.. فعلٌ لفاعل حاضر ام امرٌ لفاعل مستتر - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-10
Biotic
المشروبات الغازية وهشاشة العظام - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-10
Biotic
المشروبات الغازية وهشاشة العظام - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-10
علناً
مكافحة الفساد هل تنجح في الوضع الراهن؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-10
علناً
مكافحة الفساد هل تنجح في الوضع الراهن؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-10
Morning Live
الطاقة الكونية - الحلقة ١٦٣ | 2022
05:00 | 2022-11-10
Morning Live
الطاقة الكونية - الحلقة ١٦٣ | 2022
05:00 | 2022-11-10
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
الأكثر مشاهدة
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
14:00 | 2022-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
14:00 | 2022-11-12
بالمختزل
آمال التعيينات ورهان الإطار تخنق موازنة السوداني المرتقبة - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-12
بالمختزل
آمال التعيينات ورهان الإطار تخنق موازنة السوداني المرتقبة - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
Dayane & The City
هندسة داخلية ورقص - حلقة ١٤ | الموسم 3
15:45 | 2022-11-11
Dayane & The City
هندسة داخلية ورقص - حلقة ١٤ | الموسم 3
15:45 | 2022-11-11
بعد التحري
حرائق العراق المتتالية.. فعلٌ لفاعل حاضر ام امرٌ لفاعل مستتر - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-10
بعد التحري
حرائق العراق المتتالية.. فعلٌ لفاعل حاضر ام امرٌ لفاعل مستتر - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-11-10
Biotic
المشروبات الغازية وهشاشة العظام - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-10
Biotic
المشروبات الغازية وهشاشة العظام - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-10
علناً
مكافحة الفساد هل تنجح في الوضع الراهن؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-10
علناً
مكافحة الفساد هل تنجح في الوضع الراهن؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-10
Morning Live
الطاقة الكونية - الحلقة ١٦٣ | 2022
05:00 | 2022-11-10
Morning Live
الطاقة الكونية - الحلقة ١٦٣ | 2022
05:00 | 2022-11-10
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
ناس وناس
ساحة الرصافي - حلقة ٣٣٤ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.