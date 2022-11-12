البولاني يحدد أمرين للنهوض بالمحافظات وإعادة ترتيب علاقتهم بالحكومة

وقال البولاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن"هناك فراغا اداريا بين الحكومة الاتحادية ومحافظي المحافظات انعكس سلبا على خطط النهوض بالمحافظات وادارة وارداتها بشكل رشيد"، مشيرا الى ان"الاسباب وراء ذلك تعود الى تعيين المحافظين عبر المحاصصة ودون تسلسل اداري، وهو ما حول قانون انضباط العمل الى حبر على ورق، لان المحافظ الذي ياتي من باب المحاصصة توجهه بوصلة حزبية يعمل لها ولاجلها، وان تعارضت مع اجندة الحكومة وبهذا لم يعد المحافظ يعمل كفرد في فريق الحكومة".واضاف ان"هذا الامر ادى الى عدم تطبيق ستراتيجية الحكومة خلال عقد ونصف، لاسباب عديدة يتقدمها عدم التزام بعض المحافظين بالاوامر المركزية، وخلطهم الارادة السياسية بالعمل الاداري البحت".واوضح البولاني ان "السبيل لتجاوز هذا الواقع يتلخص بامرين اثنين،الاول تغيير الية انتخاب المحافظ من صلاحية مجلس المحافظة كما كان سائد الى الانتخاب الشعبي المباشر من قبل ابناء المحافظة من اجل اختيار محافظ على ميتوى عالي من الكفاءة وقادرة على تنفيذ لرنامج تطوير المحافظة دون املاءات سياسية حزبية من هذا الطرف او ذاك".وتابع، :"الثاني يتمثل بتشكيل لجنة يقودها رئيس الوزراء وتضم الوزارات التسع المعنية بملفات المحافظات والامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين المنتخبين تقوم باجراء اجتماعات شهرية وفصلية تناقش فيها وتتابع اخر اعمال المحافظات من مساريع خدمية وغير خدمة لردم الهوة التي اوجدتها السنوات السابقة ما بين المحافظين والحكومات الاتحادية".وانتقد البولاني "الية العمل المعتمدة خاليا التي افقدت المواطن البوصلة التي تدله بمعرفة المقصر في اهمال محافظته ان كان المحافظون والحكومات المحلية ام وزارات الحكومة الاتحادية".