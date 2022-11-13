العراق والكويت يبحثان المسائل العالقة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزير أكَّد على ضرورة تفعيل عمل اللجان المُشترَكة وتنشيطها لما لها من أهمّيةٍ في دفع الكثير من جوانب التعاون والتنسيق، وتطرق معاليه إلى بعض المسائل العالقة والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وخاصةً الدور السكنية في البصرة".وأضافت ان "السفير الكويتيّ طارق الفرج، من جانبه هنَّأ الوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق"، مُؤكَّداً سعيه لإدامة تميّز العلاقات الثنائيَّة وحرص الكويت على إستتباب توسيع آفاق التعاون بين البلدين".وأشارت الوزارة الى ان "الجانبان أكدا على أهميَّة تبادل الزيارات بين مسؤوليّ البلدين في إطار تعزيز التعاون المُشترَك في العديد من المجالات".