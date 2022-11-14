"ينتهك السيادة العراقية".. الأمم المتحدة تُدين القصف الإيراني على أربيل

السومرية نيوز – سياسة



دانت بعثة الامم المتحدة (يونامي)، اليوم الاحد، الهجمات الإيرانية على مواقع كردية في شمال العراق.

وقالت البعثة في تدوينة على موقع تويتر تابعتها السومرية نيوز: "ندين تجدّد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية".



وأضافت: "لا ينبغي استخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامة أراضيه"، مبينة أن "الحوار بين العراق وإيران حول الشواغل الأمنية المشتركة هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".





