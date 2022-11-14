استقالة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء

وقال هنين في تدوينة عبر فيسبوك تابعتها السومرية نيوز: "قدمت استقالتي بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022".وأضاف، ان "أسباب الاستقالة ساوضحها لاحقاً".وشغل عبد الحسين هنين منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي.