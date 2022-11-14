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نائب يطالب الحكومة بإنصاف ميسان في الموازنة: تئن رغم غناها
سياسة
2022-11-14 | 06:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
280 مشاهدة
السومرية نيوز - ميسان
أكد عضو مجلس النواب، كريم المحمداوي، اليوم الاثنين، ان محافظة ميسان تعد من اغنى مدن العالم، ورغم ذلك فإن بنيتها التحتية متهالكة.
وقال المحمداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفساد وتأخر الموازنات سبب تهالك البنى التحتية أكثر من السابق"، لافتاً إلى أن "محافظة ميسان بحاجة الى اعادة تأهيل المنافذ الحدودية لتكون لائقة بواجهة العراق وايضا ترفد الموازنة العامة من خلال تصدير النفط".
وأضاف المحمداوي، أن "الحكومة مطالبة بإنصاف محافظة ميسان في موازنة العام المقبل لا ان تكون كالسنوات السابقة".
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