نائب يطالب الحكومة بإنصاف ميسان في الموازنة: تئن رغم غناها

وقال المحمداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفساد وتأخر الموازنات سبب تهالك البنى التحتية أكثر من السابق"، لافتاً إلى أن "محافظة ميسان بحاجة الى اعادة تأهيل المنافذ الحدودية لتكون لائقة بواجهة العراق وايضا ترفد الموازنة العامة من خلال تصدير النفط".وأضاف المحمداوي، أن "الحكومة مطالبة بإنصاف محافظة ميسان في موازنة العام المقبل لا ان تكون كالسنوات السابقة".