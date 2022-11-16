تخص وزراء.. مصدر حكومي ينفي وصول رسائل أمريكية للسوداني

نفى مصدر حكومي، ما يشاع عن ايصال الامريكيين رسائل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تخص بعض الوزراء.

وقال المصدر، إنه "لا صحة لما يشاع عن ايصال الامريكيين رسائل للسوداني بعدم التعامل مع بعض الوزراء"، معتبراً أن "من يشيع هكذا أخبار، له مآرب أصبحت واضحة ومكشوفة للجميع".



وأضاف أن "أغلب المسؤولين الأمريكيين كرروا للسوداني وللزعامات السياسية رسائل كانت تتضمن الدعم والمساندة والرغبة الجادة في اقامة افضل العلاقات".