للقاء السوداني وزيدان.. نيجرفان بارزاني يزور بغداد اليوم

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، عن زيارة مرتقبة اليوم لرئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد.



وقالت الرئاسة في بيان، "يزور اليوم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بغداد، وسيلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

واضاف البيان، "سيبحث بارزاني خلال هذه الزيارة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل والحلول المناسبة لها".