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السوداني يتوجه إلى الكويت.. والسومرية تنشر برنامج الزيارة
سياسة
2022-11-23 | 01:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,031 مشاهدة
السومرية نيوز - سياسة
توجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية".
ويضم الوفد، وزيري الخارجية والصناعة، فضلا عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البصرة، وفق مصدر سياسي مطلع.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "برنامج الزيارة سيتضمن "عقد اجتماع برئاسة رئيسي وزراء البلدين (العراق والكويت)، ثم لقاء ثنائي بين السوداني وولي العهد الكويتي، بالإضافة إلى لقاء الوفد برئاسة السوداني برئيس مجلس الأمة الكويتي".
يذكر أن زيارة الكويت تعد ثاني زيارة للسوداني خلال الأسبوع الحالي، بعد زيارته أول أمس الإثنين للأردن.
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