العراق والأردن يناقشان الربط الكهربائي

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، وتابعته السومرية نيوز: "نثمن زيارة رئيس البرلمان الأردني إلى العراق"، لافتا الى أن "تنويع بيع النفط العراقي خطوة مهمة".وأضاف، أن "خلال اللقاء ناقشنا العلاقات الثنائية والقطاعات الاقتصادية المهمة"، مبينا "نثمن مواقف الأردن الداعمة للعراق".وذكر رئيس مجلس النواب: "ناقشنا مع الجانب الأردني ملف الربط الكهربائي".