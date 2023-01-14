العراق وبنغلاديش يبحثان تعزيز التعاون بشأن تنظيم العمالة البنغالية

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين، استقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية ببغداد امدي فضلول باري والوفد المرافق له"، مبينا أنه "في بداية اللقاء رحب وزير الداخلية بضيوفه وناقش معهم استمرار التنسيق والتعاون".وأضاف، أن الشمري "بحث تعزيز مجالات التعاون الدولي بين الجانبين ومواصلة التعاون بشأن تنظيم العمالة البنغالية العاملة في العراق وفقاً لرؤية الحكومة العراقية".وأتم البيان: "وفي ختام اللقاء تقدم السفير بشكره لوزارة الداخلية العراقية على ما تبذله من جهد في سبيل التعاون بين البلدين".