بحضور 223 نائباً.. البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 2 من الدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، في الفصـــل التشريعـــي الأول".وأضاف البيان، أن "الجلسة عقدت بحضور 223 نائباً".أدناه جدول أعمال الجلسة: