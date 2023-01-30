الخارجية تصدر توضيحاً بشأن زيارة بومبيو الى العبادي في 2017

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي ما تمَّ تداوله بشأن زيارة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة الأسبق، مايك بومبيو إلى بغداد خلال العام 2017، وعدم لقائه برئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".