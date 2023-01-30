رشيد وطالباني يؤكدان على الحوار لحسم المسائل العالقة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد، استقبل في قصر بغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له".واضاف البيان ان "اللقاء بحث التطورات العامة في البلاد بما في ذلك إقليم كردستان، وتم التأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، والعمل والتنسيق من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد".وأكد رئيس الجمهورية "ضرورة الركون إلى الحوار الفاعل والجاد من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفق الدستور والقانون وبما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية".وأشار رشيد إلى "أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلد لارتباطها بشكل مباشر بحياة المواطنين".من جانبه، ثمّن طالباني "دور فخامة الرئيس في تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للمسائل العالقة".