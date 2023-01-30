السوداني وطالباني يؤكدان على حل الإشكالات القائمة وتعزيز الاستقرار

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني".وشهد اللقاء، وفق البيان، "بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على مواصلة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات، وحل الإشكالات القائمة، بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد".