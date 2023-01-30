لجنة التربية النيابية تنتخب رئيسها ونائبيه

انتخبت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، رئيس اللجنة ونائبيه.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إنه "بحضور رئاسة المجلس لجنة التربية النيابية تنتخب النائب سعاد الوائلي رئيساً".

وأضاف البيان أنه "تم انتخاب النائب محمود القيسي نائباً اول والنائب نادية العبودي نائب ثاني".