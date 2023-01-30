مزاحم الخياط رئيساً للجنة التعليم العالي

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن النائب مزاحم الخياط انتخب رئيساً للجنة التعليم العالي والبحث العلمي.وأضافت، أن "النائب عادل الركابي انتخب نائباً اول لرئيس اللجنة، وياسين حسن نائباً ثاني".