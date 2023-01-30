الحكيم يدعو إلى تهدئة الأوضاع السياسية الداخلية في إقليم كردستان

وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، وتداول معه في تطورات المشهد السياسي في العراق فضلا عن العلاقة بين بغداد وحكومة الإقليم"، مؤكدا أهمية تهيئة الأجواء السياسية لتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها، وأهمية إدامة الحوارات السياسية لحل الاشكالات العالقة بين بغداد وأربيل في إطار الدستور وتحقيق المنفعة العامة ومعادلة الحقوق والواجبات".ودعا الحكيم إلى "تهدئة الأوضاع السياسية الداخلية في إقليم كردستان"، منوها إلى أن "القوى السياسية تتحمل مسؤولية الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العراق، إذ أن اضطراب الأوضاع في أي مساحة عراقية سيكون له آثار سلبية على عموم العراق".