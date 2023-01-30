السامرائي للسفير الكويتي: السياسة الخارجية للعراق قائمة على التوازن

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "استقبل سفير دولة الكويت طارق عبد الله الفرج، وبحث الجانبان التعاون المشترك بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي".واكد السامرائي خلال اللقاء على ان "العراق مهتم بتوطيد العلاقات مع محيطه العربي والإسلامي"، مضيفا ان "السياسة الخارجية للعراق قائمة على اساس التقارب والتوازن".