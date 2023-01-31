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مصدر حكومي: عمليات اعتقال الفاسدين ستتواصل وتعد من أولويات السوداني
سياسة
2023-01-31 | 02:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,902 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أفاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، بأن عمليات اعتقال الفاسدين ستتواصل وتعد من أولويات السوداني.
وتعليقاً على عملية اعتقال مدير الضرائب السابق، قال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "هذه العمليات ستتواصل وبزخم عال، كونها تندرج ضمن محور مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة".
وأضاف، ان "هذه العمليات مهمة وتندرج ضم أولويات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".
وكانت هيئة النزاهة قد نفذت، يوم أمس الاثنين، عملية نوعية أطاحت برؤوس أربعة متهمين وضبط مبالغ كبيرة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المتهمين هم المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب وزوجته ومتهمان آخران".
وتابعت موضحة أن "العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ (١.٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، و(٥٥٦.٩٠٠) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و"مخشلات ذهبية" وبكمية كبيرة".
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