السوداني وعلاوي يبحثان الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "علاوي استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا ان "اللقاء بحث مستجدات الوضع في العراق والمنطقة وتطورات المشهد السياسي".وبحسب البيان، أكد علاوي "دعمه لرئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا العراقي العزيز وتوفير حياة حرة كريمة لهم".وأشار البيان الى، أن "اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية في العراق ومسألة ارتفاع سعر الصرف وما نتج عنها من ازمة اثرت بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية"، حيث أكد رئيس الوزراء ان "البرنامج الحكومي يتضمن حلول جدية وواضحة للتغلب على هذه الإشكالات".وأتم البيان: "خلال اللقاء تمت مناقشة المبادرة التي طرحها اياد علاوي والتي تتضمن عقد حوار وطني بحضور القيادات السياسية لمناقشة مقترح تعديل بعض الفقرات الدستورية"، فيما اكد علاوي ان "هذه الخطوة ستكون حجر الأساس لتحقيق الإصلاح الحقيقي لمسار العملية السياسية في العراق، وسيتم عقد لقاء لمستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون الدستورية مع اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية والتي يترأسها شروان الوائلي".