العراق وإيران يبحثان عدة ملفات قضائية مشتركة

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل معاون السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كاظم غريب ابادي والوفد المرافق له".وأضاف، أن "اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين".وأتم البيان: "حضر اللقاء رئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر".