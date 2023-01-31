اجتماع قضائي بين العراق وإيران لبحث القضايا المشتركة

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوفد القضائي الايراني زار مجلس القضاء الاعلى واجتمع مع القضاة واعضاء الادعاء العام اعضاء اللجنة المختصة بالمباحثات مع الجانب النظير في جمهورية ايران الإسلامية".وأضاف البيان، أن "الوفدين ناقشا اكمال المباحثات والاجراءات المتفق عليها بين الجانبين، وحضر الاجتماع من الجانب العراقي رئيس محكمة استئناف بابل القاضي مسلم متعب وعدد من المشرفين القضائيين واعضاء الادعاء العام".وتابع، "عن الجانب الايراني حضر كلاً من معاون السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور كاظم غريب ابادي والسفير الايراني محمد آل صادق ورئيس الهيئة العامة للسجون والتدابير الاحترازية والتربوية الدكتور غلا معلي محمدي والمستشار القضائي لمعاونية الشؤون الدولية ولجنة حقوق الانسان الدكتور احمد رضا رشيدي".