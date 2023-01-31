زيدان وطالباني يبحثان دور القضاء في تعزيز الامن والسلم المجتمعي

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان رفقة وزير العدل خالد شواني".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث دور القضاء في تعزيز الامن والسلم المجتمعي وترسيخ مبدأ سيادة القانون".